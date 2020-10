Jogador estrangeiro arguido por alegada fraude no ingresso em clube de Viseu

O indivíduo está indiciado pelo facto de ter obtido fraudulentamente, no país de origem, um passaporte com nome e data de nascimento falsos, com vista a ingressar, em Portugal

Um cidadão estrangeiro que ingressou num clube desportivo de Viseu, alegadamente de forma fraudulenta, foi constituído arguido na sequência de uma ação de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foi esta quinta-feira anunciado.

"O indivíduo está indiciado pelo facto de ter obtido fraudulentamente, no país de origem, um passaporte com nome e data de nascimento falsos, com vista a ingressar, em Portugal, num escalão competitivo com limite etário inferior à sua idade real", afirma o SEF em comunicado, imputando ao jogador o crime de falsificação de documentos.

Durante a intervenção no mesmo clube, "foi ainda detetado um cidadão estrangeiro em situação irregular, o qual foi notificado para abandonar voluntariamente território nacional, no prazo de 20 dias, caso não venha a regularizar a respetiva situação documental".

Em Penacova, no distrito de Coimbra, o SEF realizou outra ação de fiscalização, com a colaboração da GNR, "na qual foi identificado um cidadão estrangeiro em permanência ilegal, o qual já havia sido notificado para abandono voluntário do país", segundo a nota.

O tribunal ao qual foi presente determinou o seu acolhimento "num centro de instalação temporária até à conclusão dos trâmites de afastamento de território nacional".

No mesmo concelho, um segundo homem de nacionalidade estrangeira "foi notificado para abandono voluntário [do país] no prazo de 20 dias, sob pena de, em caso de incumprimento, poder vir a ser alvo de procedimento coercivo" para concretizar a expulsão, de acordo com o SEF.