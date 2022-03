Jogador do Vilanovense agredido em discoteca morreu

Hugo Ribeiro tinha 21 anos. Foi agredido na madrugada de domingo numa discoteca em Famalicão.

O Vilanovense comunicou esta terça-feira que Hugo Ribeiro, de 21 anos, faleceu esta terça-feira. O ex-atleta do clube gaiense foi agredido na madrugada de domingo à porta de uma discoteca em Vale de S. Cosme, Famalicão. Foi transportado para um hospital de Braga e estava em coma, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

"É com enorme tristeza que tivemos conhecimento do falecimento do nosso ex-atleta de Sub-23, Hugo Ribeiro. Endereçamos os nossos sentimentos à sua família e amigos. Desejamos que todos encontrem as forças necessárias para ultrapassar este momento de dor. Paz à sua alma!", lê-se na página de Facebook do Vila FC.

Hugo Ribeiro representava o Vilanovense na Divisão de Elite do Campeonato da Esperança sub-23 da AF Porto.