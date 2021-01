Jogador do Paços de Ferreira a caminho do Real e outras novidades no C. Portugal

Confira as principais movimentações do mercado do Campeonato de Portugal

Leixões recoloca jogador no Castro Daire

Yoshiaki Kikuchi vai ser reforço para o ataque do Castro Daire, sabe O JOGO. O japonês de 25 anos esteve cedido pelo Leixões ao Estrela da Amadora, mas já acertou a desvinculação e vai rumar à Beira Alta. O extremo fez um jogo pelo Estrela, no Campeonato de Portugal, e cinco pela equipa B, onde marcou cinco golos no distrital de Lisboa. Na época anterior foi emprestado pelo Leixões ao Bragança.

Oriental reforça o ataque

O Oriental reforçou-se com o luso-angolano Herlander Tomé, avançado com muita experiência no Campeonato de Portugal. O jogador de 29 anos alinhava no União de Santarém - marcou um golo em dez jogos - e vai agora representar a equipa de Marvila, que ocupa o último lugar da Série G. Sporting Lourel, Sintrense, Loures, Ideal e Sacavenense são alguns clubes por onde já passou.

Paredes apresenta a primeira cara nova de inverno

Joel Barbosa é reforço confirmado do Paredes neste mercado de inverno. O extremo de 34 anos regressa a uma casa que conhece bem - quatro temporadas realizadas - e é mais uma opção no plantel comando por Eurico Couto, atual terceiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Joel cumpriu a primeira metade desta época no Vila Meã e marcou dois golos em dez encontros.

Paços de Ferreira vai emprestar ao Real Sport Clube

O lateral-esquerdo Simão Rocha (na foto) vai ser emprestado pelo Paços de Ferreira ao Real Massamá, sabe O JOGO. O jogador de 20 anos não somou qualquer minuto pelos pacenses nesta temporada e vai rodar no Campeonato de Portugal, na equipa que ocupa o sexto lugar da Série G. Formado no Freamunde e nos castores, Simão Rocha marcou dois golos em 24 jogos pelo Amarante em 2019/20