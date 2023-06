Jogador do Luzense hospitalizado em estado grave após lesão na cabeça

Tiago Cajueiro, mais conhecido como Caju, embateu com a cabeça num muro de vedação durante o jogo com o Urzelinense, no domingo, encontrando-se internado nos cuidados intensivos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Tiago Cajueiro, que representa o Luzense, encontra-se internado nos cuidados intensivos do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, após ter embatido com a cabeça num muro de vedação durante o jogo com o Urzelinense, relativo à final de Campeonato da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, no domingo.

O avançado brasileiro, de 25 anos, mais conhecido como Caju, seguiu inconsciente para o Centro de Saúde de Velas, sendo depois transferido para o Hospital de Ponta Delgada, onde se encontra internado.

Entretanto, o clube açoriano organizou uma recolha de fundos para financiar a viagem de avião do pai de Caju, que se encontra no Brasil, até à ilha de São Miguel.