Jogador do AC Milheirós cai inanimado após agressão. Gondim Maia pede desculpa

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Miguel Sousa vai ser operado ao nariz, fraturado na sequência da agressão sofrida durante o AC Milheirós-Gondim Maia

A partida entre o AC Milheirós e o Gondim Maia, a contar para o campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, foi palco de uma agressão brutal e da qual resultaram ferimentos graves em Miguel Sousa, jogador da equipa de Milheirós. Agredido, de forma brutal, por um jogador adversário - segundo o AC Milheirós -, o atleta necessitou de ser assistido pelo INEM, tendo sido mesmo transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Esta segunda-feira, o Gondim Maia emitiu um comunicado, onde deseja a rápida recuperação de Miguel Sousa - terá de ser operado ao nariz - e pede ainda desculpa pelo sucedido ao AC Milheirós. "Deixamos uma palavra ao AC Milheirós, apresentando desde já as nossas desculpas pelo incidente, e reforçar que foi aberto um procedimento interno para analisar cuidadosamente as gravações que dispomos, de igual forma ceder as mesmas para análise", pode ler-se.