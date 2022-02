Joga em Portugal e tem uma história para contar: "Escapei à guerra por um dia"

Iago Sequeira tinha tudo acertado para rumar ao Inhulets, mas pode agradecer à... burocracia.

Iago Siqueira é um médio brasileiro de 21 anos que joga no Alvarenga, do Campeonato de Portugal, e tem uma história para contar. O jovem jogador tinha tudo acertado para rumar ao futebol ucraniano, ao serviço do Inhulets, e devia ter viajado para Kiev no dia anterior ao início da guerra naquele país do leste europeu.

Iago esteve a treinar com aqueles que seriam os novos companheiros em Antalaya, na Turquia, mas permaneceu para acertar questões burocráticas. A comitiva do Inhulets, essa, regressou à Ucrânia... antes da primeira investida do exército russo.

"Foram as 24 horas mais tensas da minha vida. Já estava praticamente tudo acertado, a parte contratual com o clube estava acertada também. Eu precisava de ir a Portugal assinar alguns papéis. Tinha de acertar esses detalhes e depois iria para a Ucrânia. Eu vejo como um livramento mesmo. Se tivesse ido, eu ia estar naquela situação. Escapei daquela guerra por um dia", contou à ESPN.

Iago demonstrou, por outro lado, alguma tristeza. "Tenho amigos lá. Vemos todos esses brasileiros, não só jogadores, que vivem lá na Ucrânia com essa preocupação de voltar para casa", indicou. "Tive contacto com amigos. O clube, infelizmente, está num hotel em Kiev. Não tenho uma noção se é muito perto dos ataques que foram feitos lá. Falei com um jogador que é muito meu amigo, um brasileiro. O clube fornece todo o suporte para ele. Mas não se sabe o que vai acontecer. Eles estão nessa situação de esperar para ver o que vai dar", contou.

Iago referiu depois uma conversa com Willliam, jogador brasileiro do Inhulets. "A gente sabia dessa situação [chance de guerra]. E ele disse: 'Eu vou lá, a gente vê como está. Dependendo da situação, a gente volta'. Contou-me que na madrugada acordou assustado, toda a gente em pânico no hotel. Disse que foi bastante tenso. A gente sabia da situação da guerra, mas não sabia quando a situação se ia intensificar. Foi a primeira coisa que ele me falou: 'Eu vou, mas se estiver muito tenso eu pego nas minhas coisas e venho embora'. Mas infelizmente agora a situação está muito complicada, fronteiras e aeroportos fechados. Eu coloco-me na situação deles, poderia estar lá. Só quem está lá sabe do sofrimento. Ponho-me no lugar do meu amigo", rematou.

Leia também Extra A guerra na Ucrânia ao minuto: Zelensky garante que continua firme O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

Iago fez 11 jogos pelo Alvarenga esta época e marcou dois golos. Em Portugal passou ainda por Sertanense, Oleiros e os juniores do Leiria. "Na minha vida eu sempre fui uma pessoa de coragem. Eu tenho 21 anos, mas na luta por algo bom, que no caso iria acontecer agora. Era uma oportunidade que eu estava a procurar. Estou há três anos em Portugal e apareceu essa oportunidade", referiu, agora com regresso marcado ao Alvarenga, onde irá terminar a época.