Joca, o capitão que só conheceu um clube: "Gostava de subir com o Amora à Liga SABSEG"

O Amora tem colecionado uma série de bons resultados e o último foi uma goleada por 5-0, em que Joca marcou três golos. O capitão nunca representou outro clube se não este, com o qual sonha subir.

Jorge Monteiro, conhecido no futebol como Joca, é uma das maiores figuras do Amora, segundo classificado da Série H. Na jornada anterior, frente ao Aljustrelense, fez um hat-trick e elevou para sete o número de golos na época. O extremo, 28 anos, é um caso raro no futebol, visto que da formação a sénior só conheceu uma camisola: a do emblema do Seixal. Sente que faz parte da história do clube e diz que lhe falta subir com os amorenses à Liga SABSEG.

Marcou um hat-trick pela terceira vez na carreira, mas o primeiro no CdP. Que tal a experiência?

-Eu não me deixo elevar por ter feito um hat-trick. É fruto do bom trabalho da equipa, que cria oportunidades e eu tenho a sorte de fazer os golos.

Tem a particularidade de ter jogado sempre no mesmo clube, tanto na formação como em sénior. Considera-se uma das grandes figuras do Amora?

-Não, porque já passaram grandes jogadores pelo Amora. É um clube que já esteve na I e na II divisão. Mas sinto que faço parte da história do Amora pelas épocas que tenho feito, pelos golos e pelas exibições. Isso é um motivo de orgulho.

Porque é que nunca saiu?

-Algumas vezes, foi por falta de oportunidade. As oportunidades que surgiram nunca foram muito boas para a minha carreira e, ao longo dos anos, fui ficando. Esta é a minha casa, gosto de estar aqui, sinto-me feliz. E tive a sorte de mostrar o meu futebol aqui. Não me arrependo de ter ficado.

Mas ainda pensa em sair? Talvez chegar aos campeonatos profissionais...

-Um dos meus sonhos é jogar numa I ou II Liga ou num campeonato profissional lá fora. É o que todos os jogadores desejam. Quero ainda tentar e se fosse no Amora, ainda melhor. Se conseguir com outro clube, também é bom. Seria um objetivo concretizado.

O que falta fazer no futebol?

-Gostava de subir com o Amora à Liga SABSEG.

Vem aí o jogo com o V. Setúbal que vos pode colocar na corrida pela liderança...

-Para nós, é um jogo igual aos outros. O Vitória é o favorito a subir, está invencível, tem o melhor ataque, jogadores de I Liga... é um jogo importante, mas não deixa de ser mais um. Tudo pode acontecer.

Subir à Liga 3 é o vosso grande objetivo ou querem mais?

-Estamos empenhados em tentar mais do que a Liga 3, até pelas exibições que temos feito. Pela equipa, pelos adeptos, pela estrutura. Acho que temos qualidade para tentar um play-off de subida.

O Amora tem apenas uma derrota, com o líder. É uma das grandes equipas do CdP?

-Temos demonstrado ser uma equipa com qualidade, ambição, e unida. As coisas têm corrido bem e sinto que os adeptos estão com vontade de estar connosco. Somos uma das grandes equipas do campeonato.