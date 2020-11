João Paulo Ribeiro, ex-campeão europeu de sub-18, assume banco do FC Foz

Técnico de 40 anos sucede a Álvaro Madureira ao leme da equipa portuense.

De adjunto a treinador principal: João Paulo Ribeiro foi anunciado pelo FC Foz como novo técnico, na sequência da saída de Álvaro Madureira para o Coimbrões.

Aos 40 anos, o antigo jogador - passou por clubes como Boavista, Leixões ou Paços de Ferreira -, assumiu o desafio feito pelo presidente Eduardo Avides Moreira e passou a ser o novo homem do leme da formação portuense.

"Quando houve o convite do Coimbrões para o Álvaro Madureira, ele queria levar a equipa técnica toda, mas infelizmente, no futebol amador há coisas que não são fáceis por causa dos aspetos profissionais e nem sempre dá para conciliar. Eu tinha tomado a decisão de não ir e a partir desse momento ficamos juntos", explicou João Paulo, citado pelas redes sociais do FC Foz, que ocupa a quinta posição da Série 1 da Divisão de Elite da AF Porto.

"Vamos com as mesmas ideias mas um discurso diferente", assegurou, ainda, o antigo campeão europeu de sub-18 por Portugal, em 1999, altura em que marcou o golo da vitória sobre Itália na final da competição. De salientar ainda que foi com as cores do FC Foz que o novo treinador encerrou a carreira de futebolista.