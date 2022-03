Na última temporada esteve à frente do Quarteirense

João Manuel Pinto, antigo central do FC Porto e Benfica, assumiu o leme do Moura, terceiro classificado da primeira divisão da AF Beja.

O treinador, de 48 anos, conta com passagens pelo Cinfães, Moncarapachense, Lusitano, Sertanense, Vila Real e, na última temporada, esteve à frente do Quarteirense. O primeiro desafio do técnico será perante o líder Castrense.