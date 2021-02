João Guerra deixa o comando técnico do Juventude de Évora

Treinador estava no clube desde 2014.

João Guerra, que estava no Juventude de Évora, desde 2014, onde desempenhou vários cargos na estrutura do futebol como coordenador e técnico, juntamente com a sua equipa técnica, Rui Varela, António Ramos e Hélder Santos, deixou o comando técnico dos alentejanos após a derrota caseira com Esperança de Lagos por 3-2.

Os alentejanos já estão no mercado à procura de substituto para João Guerra, que deixa os Eborenses no 8º lugar do CdP Série H, com 13 pontos, um apenas acima da linha de égua e no próximo domingo deslocam-se a Olhão para defrontar a formação do Olhanense no José Arcanjo, num encontro referente à 17ª jornada do CdP.