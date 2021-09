Já passou por Udinese e Torino e agora é reforço do Olhanense

Franck Djoulou, à esquerda, é reforço do Olhanense

Djoulou chegou à Europa na temporada 2016/17 para a Udinese, tendo passado ainda por Torino e Bisceglie 1913 antes de ingressar nos suíços do Schaffhausen.

Franck Djoulou, avançado natural da Costa do Marfim e com nacionalidade Italiana, é o mais recente reforço do Olhanense.

O jogador de 22 anos, ex-FC Schaffhausen, do segundo escalão da Suíça, foi orientado na época que findou por Murat Yakin, que agora foi escolhido para selecionador da seleção da Suíça.

O jogador já está inscrito e já poderá ser opção para o encontro deste sábado, da segunda eliminatória da Taça de Portugal, no qual o Olhanense vai receber a formação do Alvarenga no estádio José Arcanjo.