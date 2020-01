Ivo do Leixões para o Vizela, Águeda sem treinador e outras novidades de mercado

Confirma algumas das movimentações de mercado nos clubes do Campeonato de Portugal.

Ivo Gonçalves muda-se para o Vizela

O guarda-redes Ivo Gonçalves rescindiu com o Leixões e mudou-se para o Vizela, líder da Série A do Campeonato de Portugal, em igualdade pontual com o Braga B. O guardião, de 35 anos, é o quarto jogador a sair dos matosinhenses no espaço de um mês, juntando-se ao médio Zé Paulo e aos avançados Alan Júnior (Trofense) e João "Tarzan" Rodrigues (Caldas). Ivo foi utilizado em onze das 17 jornadas da II Liga e tinha-se mudado para o Estádio do Mar no verão, depois de quatro temporadas no Penafiel. Ivo Gonçalves é o segundo reforço dos vizelenses nas últimas horas, já que os minhotos anunciaram a contratação de Rabiola, avançado proveniente do Felgueiras, onde era o melhor marcador, com 12 remates certeiros em 17 encontros.

Beira-Mar: Choi chega do Leiria

O extremo Danny Choi, ex-Leiria, é reforço do Beira-Mar, clube que ocupa o terceiro lugar da Série C do Campeonato de Portugal. O jogador coreano, de 25 anos, participou esta época em 19 jogos pelos leirienses, que militam no mesmo agrupamento dos aveirenses, tendo apontado seis golos. A grave crise financeira do Leiria está entre os motivos para esta mudança.

Kiko e Vasco assinaram pelo Mirandela



O Mirandela, 12.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, continua a reforçar o plantel e ontem contratou mais dois jogadores, emprestados pelo Vizela. Kiko, médio-defensivo de 20 anos, e Vasco Lopes, extremo de 19, são as caras novas no grupo orientado por Armando Santos e são elegíveis para a receção ao Berço, na próxima ronda.

André Ribeiro rescindiu com o Águeda



André Ribeiro e a equipa técnica rescindiram contrato com o Águeda. O treinador, que disputou o play-off de subida na época transata pelo Lourosa, aceitou o projeto do Águeda com a ambição de subir, mas as constantes saídas de jogadores sem entradas para as colmatar deitaram por terra essa pretensão, pelo que se decidiu pela saída.