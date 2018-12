Marque na agenda: vem aí um fim de semana quente no CdP

A luta pelos dois primeiros lugares, que dão acesso ao play-off de subida à II Liga, está ao rubro no Campeonato de Portugal.

O fim de semana da 14ª Jornada do Campeonato de Portugal terá vários motivos de interesse. São muitos os jogos entre candidatos à subida e O JOGO deixa aqui o resumo dos encontros mais palpitantes de uma ronda que começa no sábado.

Na Série A, o destaque tem que ir todo para o Felgueiras-Vizela. Os vizelenses vêm de um surpreendente empate caseiro, sem golos, frente ao Torcatense, enquanto o conjunto orientado por Ricardo Sousa soma quatro vitórias seguidas e não perde para o campeonato desde 19 de agosto. O Vizela é o líder destacadíssimo do agrupamento, com 34 pontos sendo que o Felgueiras (4º com 26 pontos) tentará encurtar esta distância. Nas outras partidas que envolvem clubes que estão a lutar pelos lugares cimeiros, o Fafe (5º) e Trofense (2º) recebem Pedras Salgadas e Caçadores das Taipas, respetivamente. O São Martinho (3º) vai receber o Gil Vicente mas este encontro não conta para fins classificativos pois os barcelenses irão ser integrados na I Liga em 2019/20.

Ainda a Norte, mas na Série B, o segundo classificado (Gafanha) e o sétimo (Paredes) estão separados por dois pontos. O União da Madeira (6º) joga com a Sanjoanense (5º), confronto que poderá fazer com que o derrotado se afaste do pelotão da frente. Mas as atenções estarão viradas para a partida entre Gafanha (24 pontos) e o líder Gondomar (30 pontos). O Lourosa (3º) parece ter uma tarefa bem mais acessível pois recebe o Mêda que soma por derrotas todas as partidas realizadas, o Vildemoinhos (4º) visita o Coimbrões (11º) sendo que o Paredes (7º) recebe o Amarante.

Na Série C a competitividade também abunda e a 14ª ronda abre no sábado com o Leiria (2º) a receber o Caldas (11º). Em Sintra haverá jogo grande entre Sintrense (4º, 23 pontos) e Vilafranquense (1º, 28 pontos). Já o Benfica e Castelo Branco (3º) desloca-se a Fátima (10º).

Por último, a Série D é liderada pelos açorianos do Praiense (28 pontos), da Ilha Terceira, que vêm este domingo ao continente jogar com o Olímpico do Montijo (6º, 22 pontos). Os açorianos têm o Casa Pia à perna (27 pontos), conjunto orientado por Rúben Amorim, antigo médio do Benfica, que visitará o lanterna-vermelha Redondense. Real (5º, 22 pontos) e Oriental (3º, 26 pontos) também protagonizarão partida de interesse; o Amor (4º, 24 pontos) joga em casa diante do Armacenenses (8º, 19 pontos).

Muitas partidas, muito interesse e uma luta ao rubro de Norte a Sul pelos dois primeiros lugares que dão acesso ao play-off de subida à II Liga.