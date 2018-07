Um reforço sonante e um sul coreano no mercado do Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Felgueiras conta com nome sonante

Rabiola é reforço do Felgueiras. O avançado, 29 anos, formado no Brito e V. Guimarães e que também já passou por, entre outros, FC Porto, Feirense e Académica, está há duas temporadas sem jogar apesar de, neste período, ter estado contratualmente ligado ao Paços de Ferreira. Rabiola tem sido, nos últimos anos, assolado por lesões e procura, agora, relançar a carreira.

Vizela tem três novidades

O Vizela garantiu mais três reforços para atacar a Série A do Campeonato de Portugal. Para o eixo defensivo chega Kiko, 18 anos. O defesa, depois de passar pela formação do Carvalhosa, cumpriu o resto da sua formação no Freamunde. O médio Yang Tang, 21 anos, deixou Shanghai Shenuha e Kuku Fidelis, avançado de 19 anos, esteve emprestado aos juniores do FC Porto.

Sertanense reforça ataque

O avançado senegalês Pape Mané, 25 anos e o ala esquerdo Bruno Pereira , 20 anos, são reforços do clube da vila da Sertã que esta época disputará a Série C do Campeonato de Portugal. O senegalês já passou por Pedras Salgadas e União de Leiria e chega à Sertã vindo do Felgueiras. Por outro lado, Bruno Pereira jogava no Eléctrico depois de ter iniciado a carreira no Ac. Viseu.

Olhanense contratou coreano

O sul-coreano Kim, extremo ex-Praiense, é o mais recente reforço do Olhanense, estando já às ordens do treinador Ivo Soares, com a hipótese, inclusive, de mostrar-se esta tarde, durante o particular com o Armacenenses. Para além de Kim, chegaram a Olhão, nos últimos dias, os centrais Marques e Miguel Campos, o trinco Erick e o médio Lee, também coreano.

Natan Costa recebeu duas prendas

O Oleiros, equipa treinada por Natan Costa, chegou a acordo com André Farinha, lateral direito de 20 anos que esteva no Gibraltar United. Do Maritimo chegou o avançado de 25 anos Ibrahim Obayomi.

Cesarense assegura médio

Luís Breda, médio centro de 20 anos, chega do Gafanha para reforçar o Cesarense orientado por Bruno Conceição.