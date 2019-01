Um dia agitado no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências no Campeonato de Portugal

U. Madeira: Jardel Nazaré é reforço

O lateral-esquerdo Jardel Nazaré é reforço do União da Madeira, conjunto que está em sexto lugar na Série A do Campeonato de Portugal. O canhoto, 23 anos, dividiu a formação entre Corroios, Almada e Chaves sendo que, enquanto sénior, passou por Naval, Mirandela e, nas últimas três temporadas, pelo Stumbras, da Lituânia onde, esta época, levava 21 jogos efetuados.

Caldas: ataque recebe Ednilson Furtado

O Caldas, 12º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, assegurou a contratação do extremo Ednilson Furtado, atleta que deixou o Olímpico de Montijo onde, esta temporada, havia marcado um golo em 15 jogos efetuados. Formado no Leiria e Marrazes, clube que também representou enquanto sénior, do currículo do ala também fazem parte passagens por Fátima, Gouveia e Sanjoanense.

Braga deixa sair para o Felgueiras

Rúben Alves é reforço do Felgueiras. O avançado, 23 anos, desvinculou-se do Braga, onde só tinha sido utilizado num jogo, desta temporada, da Liga Revelação e vai, nos felgueirenses, reencontrar Ricardo Sousa, treinador com quem já tinha trabalhado no Anadia e Sanjoanense. Entretanto, os defesas Rodolfo e Carlos Freitas rescindiram. Carlos Freitas deverá assinar pelo Pedras Salgadas.

Cinfães confirma médio Pisco

Pisco, médio ofensivo de 22 anos que estava emprestado ao Gafanha pelo Olympiakos Nicosia, cumpriu 10 jogos nesta primeira fase da época, volta a ser emprestado pelo clube cipriota ao Cinfães até final da temporada.

Luis Vaz e Miguel Teixeira deixam Pedras Salgadas

O Porto d´Ave é a nova casa de Luis Vaz, que vai jogar na Pro-nacional da AF Braga. Depois de meia época nos nacionais ao serviço Pedras Salgadas, reencontra o treinador Nelson Martinho com quem já trabalhou em Terras de Bouro. Também o avançado Miguel Teixeira saiu da equipa transmontana

Merelinense perde Jorge Chula

O avançado Jorge Chula já não faz parte do plantel do Merelinense, 9º classificado da série A do Campeonato de Portugal, jogador que assinou pelo FC Gandzasar da Arménia.

Gonçalo Reyes assina pelo Loures

O médio Gonçalo Reyes, ex Pinhalnovense, é a mais recente entrada no Loures.

Tiago Marques sai do Maria da Fonte

Tiago Marques já não faz parte do plantel do Maria da Fonte, tendo o clube chegado a acordo com o jogador para rescisão de contrato. O defesa central de 23 anos que tinha entrado no clube da Povoa de Lanhoso esta época só fez dois jogos, e procura agora novo destino.