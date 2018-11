Um ano após os incêndios, novo relvado do Pampilhosense foi inaugurado

A obra foi financiada pelo Comité de Fair Play e Responsabilidade Social da UEFA, que aceitou apoiar o projeto, depois de uma candidatura apresentada pela FPF.

O novo relvado do Grupo Desportivo Pampilhosense foi, este domingo, inaugurado, um ano depois dos incêndios que destruíram por completo o tapete do Estádio Municipal da Pampilhosa, numa obra financiada pela UEFA depois de candidatura apresentada pela FPF.

"O Grupo Desportivo Pampilhosense voltou a casa. A cerimónia de inauguração do novo relvado do emblema da AF Coimbra decorreu hoje, antes do pontapé de saída do Pampilhosense-Marialvas, e contou com a presença de Hermínio Loureiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)", destacou o órgão que dirige o futebol português no seu sítio oficial.

A entidade liderada por Fernando Gomes assinalou que "um ano, um mês e dez dias depois dos incêndios que destruíram por completo o tapete do Estádio Municipal da Pampilhosa, o clube presidido por João Neves voltou a poder jogar verdadeiramente na condição de visitado, depois de uma travessia pelos campos de outras equipas do distrito que cederam as suas instalações para que as provas regionais decorressem dentro da normalidade".

A obra foi financiada pelo Comité de Fair Play e Responsabilidade Social da UEFA, que aceitou apoiar o projeto, depois de uma candidatura apresentada pela FPF.