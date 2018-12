Um 2018 bem generoso dá outro conforto ao Paredes

Clube voltou, cinco anos depois, aos escalões nacionais e está num sensacional quarto lugar na Série B do Campeonato de Portugal. Eurico Couto é técnico ambicioso

O ano que está agora a terminar foi bastante generoso para com o Paredes. O clube venceu a fase de subida da Divisão de Elite da AF Porto e voltou, cinco anos depois, aos escalões nacionais, de onde tinha descido, então da III Divisão, em 2012/13. Eurico Couto é o treinador responsável por este ressurgimento do Paredes que, de resto, não se está a sair nada mal na Série B do Campeonato de Portugal. Os nortenhos são quartos do agrupamento, com 25 pontos, e estão a dois do segundo posto, que dá acesso ao play-off de subida à II Liga. Por isso, Eurico Couto considera que o desempenho está a ser melhor do que o esperado. "A campanha supera as minhas e as expectativas de toda a gente, mas revela a capacidade da equipa", esclarece o técnico a O JOGO que, no entanto, deixou uma ressalva. "Este campeonato é demasiado competitivo para acharmos que estamos confortáveis", atirou. Todavia, a permanência, que é o objetivo do Paredes, já está bem encaminhada. "Diria que temos mais de 50 por cento do trabalho feito. Mas, o conforto a mais pode gerar desconforto e ainda faltam dois jogos para terminar a primeira volta. Na segunda volta podem existir castigos e lesões e nós temos um plantel curto que não permite grandes trocas", lembrou.

A subida não é meta que passe pela cabeça do Paredes, mas Eurico Couto não foge à questão se esta classificação se mantiver até ao fim do campeonato. "Se estamos ali, têm de contar connosco", garantiu, descrevendo os pontos fortes da equipa. "Somos muito difíceis de bater. Temos uma ambição enorme alicerçada numa grande organização", apontou o treinador que sonha com outros voos. "Não quero dar um passo em falso, mas o meu desejo é chegar às divisões profissionais", confidenciou.

Além do futebol, Eurico Couto é fixo no...futsal do Paredes e isso vale-lhe algumas brincadeiras dos atletas. "O futsal é uma paixão, mas este ano tem sido complicado pois tive uma lesão gravíssima. Ajuda-me a distrair e faz-me bem jogar. Piadas? Os jogadores que vão ver o jogo dizem para eu correr e que não defendo, que só estou na "mama"", contou, com boa-disposição.