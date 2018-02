Trocou o futebol pelos estudos e agora devolveu o sonho no banco do Fafe

Ivo Castro, treinador, 33 anos, está na primeira época como técnico principal de uma equipa sénior.

Ao contrário do que muitos sonham no futebol, Ivo Castro trocou, quando era juvenil do Fafe, o desporto-rei para colocar os estudos à frente. Aos 20 anos, enveredou pela carreira de treinador das camadas jovens, enquanto se formava em Educação Física. Após vários anos a acumular experiência, o convite mais aguardado chegou com esta época a decorrer, quando Ivo Castro foi convidado para substituir Manuel Monteiro no comando técnico do Fafe.

O técnico, com onze vitórias e quatro empates em 17 jogos, tem o Fafe no segundo lugar da Série A do Campeonato de Portugal, a seis pontos do líder Vizela, diferença que chegou a ser de dez pontos. "O clube fez um plantel totalmente do zero, entrámos com o campeonato a decorrer e, perante isto, vermos o Fafe em segundo já é positivo", explica. Com oito vitórias e um empate nos últimos nove encontros, Ivo Castro está a brilhar em casa, mas mantém a humildade. "Termos subido aos seniores já foi um prémio que não esperávamos", frisou.