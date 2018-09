Treinadores animam mercado do Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Chicote estala no Fafe

Ivo Castro já não é o treinador do Fafe. Os minhotos, que têm como objetivo a subida, somam apenas três vitórias, uma delas a contar para a Taça de Portugal, e ocupam, à quinta jornada, a oitava posição, na Séria A do Campeonato de Portugal. O treinador de 34 anos, estava em Fafe desde meados da época passada, tendo feito 34 jogos ao comando técnico da equipa principal.

Vilaverdense aposta em cara conhecida

Nélito é o novo treinador do Vilaverdense, da Série A do Campeonato de Portugal. Depois de André Cunha ter deixado o comando técnico, Nélito regressa a um clube que orientou durante seis temporadas não consecutivas. O clube de Vila Verde ocupa o penúltimo lugar na classificação, sendo que ainda não conseguiu nenhuma vitória.

Mirandês entre entradas e saídas

Litcha Barros é reforço do Mirandês, da Série A do Campeonato de Portugal. O avançado, 32 anos, que na época passada vestiu a camisola do Argozelo em 19 jogos, vem compensar as saídas do avançado Matchu e do defesa Michel Camargo. O Mirandês, que ainda não somou nenhuma vitória esta temporada, enfrenta o Torcatense, no próximo domingo.

Arthur Botte no Sintrense

Arthur Botte, jogador formado no Santos, é o mais recente reforço do Sintrense, líder da Série C do Campeonato de Portugal.

Cesarense apresentou treinador

Fernando Pereira foi apresentado como o sucessor de Bruno Conceição, no comando técnico do Cesarense, da Série B do Campeonato de Portugal. Apesar do mau começo de época (9º lugar na classificação com apenas sete pontos), o presidente Paulo Santos, mantém intactos os objetivos delineados no ínicio da temporada:chegar ao play-off e subir à II Liga. Para isso Fernando Pereira será como um"virar de página no clube" e espera que "no domingo seja o início de uma época fantástica". Já o treinador confessou-se "orgulhoso" por treinar um clube como o Cesarense e destacou as condições de trabalho e a direção como motivos que o levarama a aceitar este novo desafio. "Sou uma pessoa dedicada, de trabalho e com união vamos conseguir alcançar os nossos objetivos", afirmou, prometendo "competência e trabalho".