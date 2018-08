Treinador do Leiria não esteve no banco e SAD diz nada saber

Luís Pinto continua sem treinar o plantel e não esteve no banco a comandar a equipa no último jogo

Luís Pinto dificilmente continuará como treinador do União de Leiria. O técnico, que assumiu nesta época o comando dos leirienses foi o grande ausente do jogo de domingo frente ao Loures. Tiago Vicente, treinador dos juniores, apareceu surpreendentemente como técnico principal.

No final do jogo, a SAD apressou-se a desmentir que existam processos disciplinares ou problemas no grupo, preferindo destacar os três pontos conquistados. No entanto, ao que O JOGO apurou, Luís Pinto terá sido afastado da liderança do grupo, depois de ter recusado convocar um jogador que se terá envolvido numa quezília com um companheiro durante um treino. Alegadamente, a administração da SAD entendeu que, apesar do comportamento do atleta, o mesmo deveria ser convocado e jogar, suspendendo o treinador de funções, sem, contudo, avançar com qualquer processo disciplinar.

Tiago Vicente voltou a orientar os trabalhos da equipa, enquanto a SAD e Luís Pinto se reuniram. Em comunicado, a SAD anunciou que "a reunião [com Luís Pinto] terminou inconclusiva" e que "não tem, de momento, nada a declarar". Luís Pinto foi adjunto de Rui Amorim na época passada. Depois da saída do técnico, assumiu a liderança da equipa. Estreou-se com uma derrota em Oliveira do Hospital, mas, na segunda jornada, conquistou três pontos em Mação.