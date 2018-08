Transferências de norte a sul no Campeonato de Portugal

Mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Cinfães contrata no Lusitano VRSA

Os médios Fred ex-Famalicão e João Fraga ex-Lusitano Vila Real Santo António são aquisições do Cinfães. O primeiro, 24 anos, cumpriu mais de 45 jogos em duas épocas ao serviço da equipa famalicense. Já Pedro Fraga, 19 anos, cumprirá a primeira experiência no futebol sénior.

Amora: Edgar Marcelino volta a Portugal

Edgar Marcelino está de volta a Portugal para jogar no Amora, da Série D do Campeonato de Portugal. O extremo, 33 anos, que nas últimas épocas passou por países como Marrocos, Chipre, Omã ou Índia, fez, curiosamente, grande parte da carreira fora do futebol português no qual, como sénior, representou V. Guimarães, Penafiel e Estoril.

Leça: Samuel Teles reforça o miolo

O médio Samuel Teles é reforço do Leça, clube da Série B do Campeonato de Portugal. Apesar de ter começado a pré-época na Sanjoanense, clube onde fez boa parte da formação e no qual passou a última temporada, Teles, que também já passou pelas escolas do Braga, vai prosseguir a carreira nos leceiros fortalecendo as opções do treinador Domingos Barros.

Mirandela: Gonçalo Fernandes garantido

A defesa do Mirandela tem mais uma cara nova. Depois de os transmontanos, que estão inseridos na Série A do Campeonato de Portugal, terem contratado o defesa/médio Cristian Tissone, agora foi a vez de Gonçalo Fernandes, jogador que também pode jogar tanto no eixo do setor mais recuado como no miolo, a reforçar o plantel que continuará a ser orientado por Rui Borges.