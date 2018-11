Tojó: a "muralha" de Felgueiras à procura de outros voos

Central estreou-se a marcar no passado domingo. Golo, aos 90', valeu a vitória, por 2-1, com o Merelinense

António Jorge Resende Fernandes é conhecido como Tojó no mundo do futebol ou o "Muralha" em Felgueiras. Mas já lá vamos. O central, 26 anos, chegou a meio da época passada aos felgueirenses, vindo do Anadia, tendo feito o mesmo trajeto que o treinador Ricardo Sousa fez entre a Bairrada e o Norte de Portugal. Foi ao 25º jogo que Tojó se estreou a marcar com a camisola do quarto classificado da Série A do Campeonato de Portugal ao dar a vitória, aos 90', por 2-1 na deslocação ao Merelinense. "É um golo que já procurava mas não estava a aparecer. Não entrámos bem no jogo mas depois estivemos sempre por cima", recorda o defesa que garante que a classificação em Felgueiras não é condizente com as mais-valias no grupo. "A nossa posição não reflete a qualidade da equipa. Vimos de duas vitórias seguidas e queremos continuar com o ciclo vitorioso". O ciclo que Tojó pretende prolongar continua domingo, na receção ao Pedras Salgadas.

O Felgueiras é, com nove golos sofridos, a terceira melhor defesa da Série A e no eixo do setor mais recuado está, ao lado do capitão Pinto, a tal muralha. "Um colega meu no Anadia começou a chamar-me isso e no Felgueiras toda a gente passou, também, a chamar-me de muralha. Talvez tenha que ver com as boas exibições. As coisas têm-me corrido bem esta época", reconhece Tojó.

Natural de Albergaria-a-Velha, Tojó teve que palmilhar o início da carreira entre a extinta III Divisão e os Distritais de Aveiro. Aos 26 anos, o sonho de chegar a um patamar superior é bem real. "Não só eu como há muitos jogadores nesta equipa que mereciam oportunidades nos campeonatos profissionais. Eu quero lá chegar o mais rápido possível", reconhece. Por agora, Tojó, com 14 encontros disputados esta época, é um dos imprescindíveis de Ricardo Sousa e pode muito bem bater o máximo de partidas (34 em 2017/18) numa temporada. "Se as coisas continuarem assim vou conseguir bater esse registo", atira. Ao recorde, Tojó quer aliar a subida. "Todos trabalhamos para dar a alegria da subida de divisão aos adeptos do Felgueiras que tanto a merecem", concluiu.