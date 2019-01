Sporting e Nacional no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Redondense reforça o ataque

A equipa alentejana do Redondense contratou o avançado Miguel Fálé, ex-Calipolense. O atleta de 22 anos jogava na Divisão Elite AF Évora, regressa a um clube onde fez formação e cumpriu três épocas de sénior.

Sporting empresta ao Sintrense

Edú Pinheiro é reforço do Sintrense. O médio, que começara a época no Cesarense, chega a Sintra emprestado pelo Sporting. O jogador, 21 anos, dividiu a formação entre Sanjoanense, FC Porto, Sporting e Paços de Ferreira. Além disso, José Martinez também está assegurado. O atleta pertencia aos quadros do Cordoba, mas jogava no Algar. O avançado Herlander Tomé com uma rotura do tendão rotuliano, não joga mais esta época.

Lourosa arruma o plantel

Os avançados Rafinha e Betinho estão de saída do Lourosa. O primeiro estava nos lusitanistas, da Série B do CdP, cedido pelo V. Setúbal, enquanto o segundo encontrava-se emprestado pelo Belenenses.

Paredes recruta no Paços de Ferreira

O médio Ibrahim é a mais recente aquisição do Paredes. O nigeriano, 21 anos, fortalece o conjunto da Série B do Campeonato de Portugal a título de empréstimo do Paços de Ferreira, onde pouco jogava.

Montijo não pára de contratar

Cliffton Miheso, ex-Buildcon FC da Zâmbia e Moamen Elhadad, ex-Inpiduas são a nova dupla ao serviço do treinador David Martins. O primeiro é avançado, internacional 32 vezes pelo Quénia e tem 25 anos. O segundo atleta é guarda-redes de 22 anos, internacional das camadas jovens pelo Egito.

AD Oliveirense perde atletas

Não está fácil a vida do treinador Flávio Neves à frente da equipa da Oliveirense, com o abandonos de dois jogadores influences o defesa Tinoco e o avançado brasileiro Stanly que nâo resistiram a propostas melhores. Em sentido contrário entraram os brasileiros Filipe Melo, médio, ex-Sertanense e o extremo Marlon, ex-Cesarense, que poderão ser utilizados na receção ao Limianos.

Vilafranquense deixa sair o capitão

Anta, defesa-central que era o capitão do Vilafranquense, acertou a saída do emblema ribatejano. O clube deixou um comunicado de agradecimento pela ligação de seis épocas do atleta ao conjunto da Série C do CdP.

Nacional cede ao vizinho União da Madeira

Depois de ter contratado o guarda-redes Daniel Clemente, o União da Madeira assegurou, agora, a cedência de Gauther junto do Nacional.