Sintrense devolve jogador ao Sporting

Sanjoanense também é notícia no Campeonato de Portugal

Ruiz devolvido ao Sporting

Ainda não foi este ano que o médio argentino Federico Ruiz irá jogar pelo Sintrense, depois de dois empréstimos do Sporting ao clube da linha. O atleta não recuperou da lesão que trazia de Alvalade, na coxa esquerda e ainda por cima não seguiu as indicações do departamento clínico do Sintrense, sendo que os dirigentes do clube da Série C do CdP decidiram devolver o atleta.

Sanjoanense deixa sair três jogadores

O guarda-redes Cristiano, o lateral-direito/extremo Telmo Oliveira e o defesa-central Léo Araújo deixaram a Sanjoanense, sexto classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O primeiro, dono das redes alvinegras, saiu em colisão com a SAD, enquanto o segundo assinou pelo Vila Flor, da AF Vila Real. Já Léo Araújo deverá rumar ao Oliveira do Hospital.