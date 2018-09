Salgueiros fala em "atitudes antidesportivas" e pede reunião urgente

Clube do campeonato de Elite da AF Porto reprovou a atuação das autoridades no jogo com o Canelas.

O Salgueiros emitiu esta segunda-feira um comunicado relativo ao jogo de domingo com o Canelas, em que salienta a existência de "atitudes antidesportivas", reprovando a atuação das "autoridades competentes" dentro e fora do relvado.

"O SC Salgueiros, vem por este meio, comunicar o seu veemente repúdio pelos acontecimentos decorrido durante e no final da partida de ontem entre o SC Salgueiros e o Canelas, a contar para a quarta jornada do campeonato de Elite organizado pela Associação de Futebol do Porto. (...) Face ao sucedido ontem, não podemos deixar de reprovar a atuação das autoridades competentes, as quais devem ser um garante do espetáculo desportivo dentro e fora do relvado. Verificou-se no jogo de ontem uma preocupante dualidade de critérios para com a nossa equipa, os nossos dirigentes, os nossos associados e os nossos adeptos, não reprimindo e controlando convenientemente os comportamentos que se pretendem erradicar do futebol", pode ler-se na nota publicada na página do Facebook do clube, que garante que vai denunciar os comportamentos registados, já depois de ter pedido uma reunião "com caráter de urgência" à AF Porto:

"O SC Salgueiros pretende, desta forma, denunciar publicamente estes comportamentos e alertar as entidades oficiais nomeadamente a Associação de Futebol do Porto, para o qual já solicitou formalmente uma reunião com caráter de urgência. O SC Salgueiros não deixa de apelar à Associação de Futebol do Porto, em nome da verdade desportiva, que de uma vez por todas, ponha fim a atitudes antidesportivas que destroem aos poucos o Futebol Português", remata o Salgueiros.

