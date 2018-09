Salgueiros dispensa treinador e mais reforços no Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Limianos reforça eixo da defesa

Lassina Touré é reforço do Limianos. O central, de 26 anos, começou a carreira no Bobo Sports (Burquina Faso), tendo em Portugal vestido a camisola do Tourizense, V. Guimarães B, Marítimo, Ideal e AD Oliveirense. O clube de Ponte de Lima recebe o Maria da Fonte no domingo, às 15H, jogo a contar para a quinta jornada da Série A do Campeonato de Portugal.

União da Madeira continua a reforçar-se

O União daMadeira, da Série B do Campeonato de Portugal, chegou a acordo com o internacional moçambicano Eduardo Jumisse. O médio, 34 anos, conta no currículo com passagens, entre outros clubes, pelo Gil Vicente, clube que representou na época passada, UD Songo (Moçambique), 1º de Agosto (Angola), Vaslui (Roménia), Portimonense e Leixões.



Paulo Gomes despedido do Salgueiros

Paulo Gomes foi dispensado do comando técnico do Salgueiros, não tendo resistido aos maus resultados da equipa portuense. A decisão foi tomada após a derrota (3-2) no reduto do Rio Tinto, em jogo da 3.ª jornada da Divisão de Elite da AF Porto, realizado na passada terça-feira. Recorde-se que a equipa soma apenas um ponto em três jogos disputados.