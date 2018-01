Saídas no Cesarense, reforço da II Liga no Gafanha

Mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Resende e João Cardoso de saída no Cesarense

Resende e João Cardoso, ambos de 19 anos, estão de saída do Cesarense. Gonçalo Resende começou a jogar futebol na Oliveirense e depois prosseguiu a sua formação em clubes como o FC Porto, Feirense, Sanjoanense e Boavista. Nesta época de estreia como sénior, o avançado não convenceu o treinador Carlos Secretário. O mesmo aconteceu com João Cardoso que, no entanto, ainda jogou um minuto esta temporada no encontro, em casa, frente ao Gondomar e que o Cesarense venceu (1-0) à 3ª jornada do Campeonato de Portugal. O defesa dividiu a sua formação em emblemas como o Braga, Padroense, V. Guimarães e Gil Vicente.

Faduley é reforço do Águias de Moradal

O avançado santomense Faduley Baia de 25 anos, ex-Fabril do Barreiro e último reforço do Águias de Moradal que disputa a série C do Campeonato de Portugal. Faduley fez a formação no Belenenses, e passou por clubes como Vila Meã, Gouveia e Sernache. O técnico Francisco Pires já poderá contar com o novo recruta na receção ao U. Leiria.

Arouca empresta ao Gafanha

Artur Jorge (Tucka) é reforço do Gafanha, do Campeonato de Portugal , até ao final da época. O avançado de 21 anos chega por empréstimo do Arouca depois de ter representado o Limianos. A entrada de Tuka compensa a saída de Diogo Tavares, de 19 anos, cedido ao Vista Alegre, da AF Aveiro.