Rui Lopes: Espinho explica saída e deixa agradecimento

Médio de 28 anos ajudou o clube a subir ao Campeonato de Portugal.

Rui Lopes já não é jogador do Espinho. O clube informou esta segunda-feira que rescindiu contrato com médio. "O SC Espinho rescindiu com Rui Lopes, a pedido deste. O atleta está assim livre para prosseguir a sua carreira noutro clube. Lamentamos a saída, mas agradecemos a contribuição de Rui Lopes para as conquistas alcançadas nos últimos tempos", surge escrito no Facebook do clube.

Rui Lopes, 28 anos, chegou ao Espinho na temporada 2014/15, tendo ajudado o clube na subida ao Campeonato de Portugal, na última época.

No percurso, conta com passagens pelos escalões de formação do Sporting e Braga. Enquanto sénior, representou Ribeirão, Lousada, Lourosa, Boavista, Cinfães e São João de Ver.