Jogador do Vila Flor destacou-se no empate com o Carrazeda de Ansiães, para a Taça da AF Bragança

Richard Leonardo é um defesa central brasileiro que atua no Vila Flor (AF Bragança) mas que, no passado fim de semana, teve que ser, durante 80 minutos, um guarda-redes improvisado que não só defendeu um penálti como fechou a baliza a sete chaves. Passamos a contar a história: o Vila Flor recebeu o Carrazeda de Ansiães, para a Taça da AF Bragança e, aos dez minutos, o guarda-redes Ricardo cometeu um penálti e foi expulso. Sem guardião suplente, Nuno Lima, treinador dos transmontanos, mandou Richard para a baliza e o jogador parou o penálti e manteve o nulo, que se verificava no marcador, até ao final do encontro. "Pediram-me para ir para a baliza e eu aceitei para ajudar a equipa, mas nunca imaginei que ia defender o penálti", conta Richard a O JOGO que revelou, no entanto, que o lado para o qual se atirou não foi à sorte. "Desde o momento em que coloquei as luvas que decidi que me ia atirar para o meu lado direito. Tive a felicidade de defender", acrescenta.

A inesperada experiência de Richard nem foi uma novidade. "Quando tinha 10/12 anos tinha o sonho de ser jogador, mas gostava de ir à baliza. Até fiz uns treinos em equipas amadoras, mas com o passar do tempo mudei de ideias", refere. Nos treinos do Vila Flor, Richard também já foi guarda-redes. "Uma vez faltou um guarda-redes ao treino e não tínhamos ninguém para ir à baliza para treinarmos bolas paradas. Eu fui e disseram que estávamos desenrascados quando precisássemos", atira.

Quinta-feira, frente ao Minas de Argozelo, já para o campeonato, Richard voltou ao eixo da defesa, mas ouviu piadas durante os 90 minutos. "Durante o jogo, o Ricardo teve uma pequena lesão e ficou no chão. Os jogadores que estavam no aquecimento já diziam que eu ia ter que ir para a baliza e eu disse 'Ricardo, levanta-te que eu não vou à baliza", conclui, entre risos. O Vila Flor tem, agora, três semanas para encontrar um guardião que possa render Ricardo, castigado, na segunda mão da Taça da AF Bragança. Caso contrário, Richard bem pode ter que ir outra vez para a baliza...