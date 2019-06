Antigo médio vai ser treinador principal pela primeira vez.

Ricardo Nascimento é o novo treinador do União de Lamas. Depois de na época passada ter sido adjunto de Vasco Oliveira no Rio Tinto, o antigo médio vai assumir pela primeira vez o comando técnico de uma equipa.



O anúncio da contratação do técnico de 45 anos foi feito pelo clube que milita no escalão principal da AF Aveiro. "O Clube de Futebol União Lamas informa que procedeu à contratação do técnico Ricardo Nascimento, que será coadjuvado por Hugo Cardoso e pelo professor Marco Baptista", escreveu o União de Lamas na sua página do Facebook.

Como jogador, Ricardo Nascimento foi internacional sub-20 pela Seleção Nacional, fez a formação no FC Porto e no Leixões e, como profissional, representou Leixões, Boavista, Aves, Varzim, Gil Vicente, Montpellier (França), Braga, Salgueiros, Rio Ave, FC Seoul (Coreia do Sul) e Trofense.