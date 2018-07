Relvado da Sanjoanense foi vandalizado durante a madrugada

Carrinha do clube foi usada para vandalizar o tapete verde da Sanjoanense.

Aconteceu o insólito durante a madrugada passada ao relvado da Sanjoanense. Quando, na manhã de ontem, os responsáveis do clube e o plantel chegaram ao Estádio Conde Dias Garcia para defrontarem o Rio Ave Sub-23 depararam-se com um relvado vandalizado, com marcas de pneus e com a carrinha do clube a ser encontrada no meio do tapete verde.

Os invasores terão entrado pela zona das piscinas municipais, que ficam mesmo ao lado do recinto, conseguiram pôr uma das carrinhas dos alvinegros a trabalhar e andaram a passear pelo tapete verde, danificando a relva. Os estragos não foram maiores pois, durante a noite, a Polícia recebeu uma denúncia avisando que estaria alguém no Estádio, agindo de imediato.

Ainda assim, o encontro com os sub-23 vilacondenses realizou-se na mesma e terminou empatado a zero.

Já em fevereiro deste ano os muros da casa do conjunto do Campeonato de Portugal tinham sido pintados com frases ameaçadoras na véspera da deslocação dos alvinegros ao Canelas, embora os casos não pareçam ter qualquer ligação.