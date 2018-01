Regions Cup: AF Lisboa acusa AF Porto e retira-se da competição

Seleção da AF Lisboa abandonou, sábado, em protesto, a Regions Cup, prova que apura o representante português na competição organizada pela UEFA para futebolistas amadores.

A seleção da AF Lisboa abandonou, sábado, em protesto, a Regions Cup, prova que apura o representante português na competição organizada pela UEFA para futebolistas amadores, não comparecendo no jogo com a AF Viana do Castelo. A associação lisboeta acusa a AF Porto de ter "utilizado um jogador que alinhou durante as duas épocas transatas na Taça da Liga ao serviço da equipa profissional do Paços de Ferreira, e perante a inoperância regulamentar por parte da FPF, decidiu abandonar a prova, por não estarem a ser, no seu entendimento, cumpridas as normas regulamentares do Torneio, sob grave prejuízo para as seleções participantes e que foram impedidas de utilizar jogadores em condições semelhantes", escreveu a AF Lisboa no Facebook.

"Esta Associação não pode compactuar com aquilo que não é a defesa da verdade desportiva e o cumprimento do espírito da regulamentação desta prova em particular", prossegue a associação lisboeta, referindo que irá "ativar os mecanismos legais necessários para que seja reposta a verdade desportiva e lhe seja possível lutar de igual para igual com quem de direito por um lugar" na Taça das Regiões.