Real Massamá aposta na experiência de Toni Pereira

Toni Pereira é o novo treinador do Real, equipa do Campeonato de Portugal.

Toni Pereira é o novo treinador do Real. Com muita experiência no Campeonato de Portugal, o técnico de 62 anos, que iniciou a época ao serviço do Oriental, assume o comando com objetivo de ajudar a equipa de Massamá a lutar pelo apuramento para a fase final do campeonato. No horizonte está o regresso ao segundo escalão do futebol português.

Toni Pereira conta com um vasto percurso, que inclui clubes como Odivelas, Atlético, Pinhalnovense, Torreense, entre outros." O que me levou a aceitar o convite, se calhar foi a ambição de poder lutar pelos primeiros lugares. Nunca vendi, nem vendo sonhos, tão pouco faço promessas, mas as pessoas conhecem a minha forma de estar no futebol. Aceitei por isso mesmo, pelo projeto e pela grande ambição de ganhar", afirmou o técnico na apresentação.