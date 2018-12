Perdas de invencibilidade, jogos que parecem de hóquei em patins e trocas de liderança

Assim se resume, em traços muito gerais, a 13ª Jornada do Campeonato de Portugal.

Perdas de invencibilidade, jogos com números que mais parecem de hóquei em patins e trocas de liderança: assim se resume, em traços muito gerais, a 13ª Jornada do Campeonato de Portugal. Na Série A, destaque para o primeiro desaire da temporada do São Martinho, que perdeu na deslocação à AD Oliveirense (2-1) e para o empate caseiro do destacadíssimo líder Vizela que não saiu do nulo ante o Torcatense. Quem lucrou com isto foram Trofense, Felgueiras e Fafe que venceram, todos fora, Limianos, Mirandela e Caçadores das Taipas, respetivamente. O Trofense subiu ao segundo posto da Série A, com 27 pontos, mais um que São Martinho e Felgueiras e mais dois que Fafe.

Na Série B, o líder Gondomar ultrapassou, pela margem mínima, o União da Madeira e o Gafanha, que goleou, fora, o Mêda, por 3-0, alcançou o segundo posto por troca com os madeirenses. Lourosa, Vildemoinhos e Sanjoanense seguem logo atrás, com menos um ponto do que o conjunto da Gafanha da Nazaré, enquanto União da Madeira e Paredes têm menos dois pontos.

Na Série C houve troca de líder. O Leiria caiu (1-0) em Oleiros e perdeu o topo para o Vilafranquense que recebeu e bateu o Alverca (1-0). O Vilafranquense lidera com 28 pontos e estão na perseguição Leiria (26), Benfica e Castelo Branco (24) e Sintrense (23) sendo que o emblema da linha foi derrotado (3-2) nas Caldas da Rainha. Torreense (22), Nogueirense (21) e Oleiros (21) também estão próximos dos lugares de subida.

Por último, o Praiense continua no topo da Série D. Os açorianos (28 pontos) superaram, na Praia da Vitória, o Real (1-0) e continuam com o Casa Pia (27 pontos) à perna pois a formação orientada por Rúben Amorim bateu o Olhanense (2-1), ao passo que o Oriental (26 pontos) também ganhou, mas ao Louletano, por 2-1.