Outro dia agitado no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Transferências do dia no Campeonato de Portugal

Marinhense sem treinador: Pedro Solá não é mais o treinador do Marinhense, tendo a decisão sido conhecida esta segunda-feira. O clube da Marinha Grande assegurou a contratação de un guarda-redes. Trata-se de Gonçalo Carmelo, 20 anos, reforço da equipa que ocupa o 9.º lugar da série C do Campeonato de Portugal. Carmelo que chegou do Oliveira do Hospital, onde apenas fez um jogo, fez a formação no Benfica, Belenenses e Vitória de Setúbal, tendo ainda jogado no Fornos de Algodres.

Bragança inscreve extremo colombiano: O extremo Filipe Garcia Torres, 22 anos, é reforço do Bragança, emblema da série A do Campeonato de Portugal. O jogador já foi inscrito e poderá ser opção de Toni Afonso na deslocação ao terreno do vizinho Mirandela. Filipe, de nacionalidade venezuelana, estava a jogar na Venezuela, no Atlético de Socopó, sendo a primeira vez que atua fora do país natal. O atleta, natural de Libertad de Barinas, conquistou três títulos na Venezuela.

Cinfães recebe defesa e médio: O defesa-central Eridson, 27 anos, foi contratado pelo Cinfães. O jogador não foi feliz no campeonato romeno - CSM Politehnica Iasi - e regressou a Portugal, onde já representou o Freamunde, duas épocas, Tourizense, Académico de Viseu, Paços de Ferreira, Portimonense, Belenenses e o Atlético. Gustavo é também reforço do atual segundo classificado da série B do Campeonato de Portugal. Trata-dse de um médio defensivo, emprestado pelo Marítimo até final da temporada.