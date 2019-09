Os dias felizes do Leça FC à espera de uma Arena

LEÇA FC - Regressar aos gloriosos anos 90 não é fácil, mas o momento é de grande otimismo em enterrar de vez os problemas do passado

Os anos 90 foram de ouro para o Leça. Ao cabo de quatro anos na então Liga de Honra, sagrou-se campeão em 1995 e subiu à I Liga, onde se manteve até 1998 - depois de já ter lá estado na época de 1941/42 -, e de onde só saiu por decisão administrativa, que o atirou para as profundezas do futebol nacional. Muito duro tem sido a vida do histórico clube de Leça da Palmeira, que só agora começa a sair de uma dívida tremenda, mas que ainda não está resolvida. Mas são felizes os dias de hoje no Leça. A equipa está no comando da Série B do Campeonato de Portugal, só com vitórias nos cinco jogos realizados, feito só igualado por Vizela e Louletano entre as 72 equipas que nele competem. O clube não fez uma equipa para subir, mas para fazer um campeonato tranquilo. "Na época passada foi muito desgastante, porque tivemos de travar uma luta muito árdua para nos aguentarmos no Campeonato de Portugal. Fizemos uma segunda volta fantástica, que nos permitiu a permanência. É para fazermos um campeonato mais tranquilo que nos preparamos, com um plantel semiprofissional, com um misto e juventude e experiência". Quem assim fala é o treinador Domingos Barros, 37 anos, um filho da terra, que fez toda a formação como jogador no clube, e praticamente toda a carreira.

É um dos rostos deste reerguido Leça. Nesta época, Domingos Barros abraçou o profissionalismo... "A minha vida mudou um bocadinho, naturalmente. Passei a ter mais tempo para ver os adversários, para preparar os jogos, e mais conforto psicológico e físico para dar os treinos. Tinha uma profissão que me levava muitas horas do dia [trabalhava num transitário] e isso retirava-me tranquilidade. Agora as coisas mudaram". E estão a correr muito bem... "Sim, é verdade, estamos a ter um bom início de época. Pessoalmente, também é bom, porque se chegar ao fim da época e alguém quiser o Domingos, é sinal que as coisas correram bem para o Leça. E isso é tudo o que quero". Ser de Leça e ser do Leça traz vantagens, mas "às vezes também traz desvantagens". "As pessoas exigem muito, e nós gostamos dessa exigência".