Oleiros entra em campo com oito jogadores

Vírus coloca de baixa seis jogadores. Há três lesionados e só oito jogarão este sábado com o Vilafranquense

O Oleiros vai hoje jogar ao Vilafranquense, na primeira jornada da Série C do Campeonato de Portugal, com... oito jogadores. A situação insólita foi ontem exposta pelo emblema do distrito de Castelo Branco que, em comunicado, informou que uma virose deixou o plantel de Natan Costa reduzido a quase nada. "Durante a noite de ontem [anteontem] e a manhã de hoje [ontem], seis elementos apresentaram sintomas de alteração intestinal, febre e vómitos. Deram hoje [ontem] entrada no Centro de Saúde onde foram prontamente medicados e lhes foi aconselhado, como atestam os documentos em anexo, a paragem da prática desportiva nos próximos quatro dias", escreveu o clube acompanhando a nota dos referidos atestados médicos.

O plantel do Oleiros, formação que na temporada passada até defrontou o Sporting na Taça de Portugal, ainda precisa de reforços e, como se os azares já não fossem muitos, Natan Costa tem três jogadores lesionados. O Oleiros acusa os ribatejanos de terem recusado o adiamento do jogo. "Todos os esforços das diversas entidades foram infrutíferos e esbarraram sempre na intransigência do nosso adversário. Amanhã [hoje], seremos figurantes de uma triste história sem nunca o querermos ter sido, mas sairemos de cabeça bem levantada como sempre", acrescentou a nota. O JOGO tentou uma reação da SAD do Vilafranquense, mas sem sucesso.