O mercado no Caldas: resistência por João Rodrigues e empresários a bater à porta

Plantel do Caldas, vai manter-se inalterado, com o clube a adiar a saída de João Rodrigues para o Leixões. Equipa do Campeonato de Portugal vai jogar as meias-finais da Taça de Portugal.

O plantel do Caldas vai manter-se inalterado, com o clube a adiar a saída de João Rodrigues para o Leixões até ao final de época para não prejudicar a equipa que disputa a meia-final da Taça de Portugal. O mercado de inverno fecha esta quarta-feira para o Caldas Sport Clube sem "entrada nem saída de jogadores", disse à agência Lusa Jorge Reis, presidente do clube com 22 jogadores na equipa sénior. "Estava em cima da mesa a saída do João Rodrigues, para o Leixões, mas considerámos que, em termos desportivos, para o clube, não era a melhor altura para ele sair", afirmou.

A proposta do Leixões, era "contratar o atleta neste mercado de inverno e dar ao Caldas uma percentagem do passe do jogador numa futura venda", explicou Jorge Reis.

Porém, atendendo a que João Rodrigues, conhecido no futebol por Tarzan, "é de uma utilidade extrema para o treinador e para a equipa", o Caldas considerou que "a perda do jogador podia ser muito superior aquilo que o Leixões oferecia", recusando dar o aval à saída do jogador com contrato até ao final da época.

Ainda assim, o Leixões, não só aceitou adiar a assinatura de contrato com o atleta, como manteve a cedência de uma percentagem do passe do jogador ao Caldas, com o qual "assinou já um contrato mantendo as condições inicialmente propostas, apesar de não ser obrigado a pagar nada ao clube".

Esta foi a única proposta para compra de jogadores recebida pelo Caldas durante o mês de janeiro, mas, em contrapartida, o clube tem tido, segundo Jorge Reis, "muitas solicitações de empresários" a querer colocar jogadores, porque "neste momento o Caldas é uma montra".

"O plantel dá-nos todas as garantias de continuidade, foi com estes que nós chegámos aqui e é com estes que vamos até ao fim", sublinhou o presidente do clube que "até ao final da época não abre a porta à saída de ninguém" e também não tem "nenhum atleta previsto para entrar".

A política do clube é "a aposta na estabilidade" do plantel, que desde o início da época perdeu três jogadores [Perdiz, Batista e Edgar Garcia], por incompatibilidade entre os estudos e os quatro treinos semanais.

Com 22 jogadores e "uma onda de lesões", Jorge Reis admite que "há por vezes alguma preocupação", mas no clube que "não paga ordenados, apenas um subsídio" os jogadores "sabem com o que podem contar e que pagamos escrupulosamente aquilo que nos comprometemos", o que tem evitado "saídas para outros clubes que possam não dar tantas garantias".

O Caldas tem um orçamento anual superior a 300 mil euros, dos quais cerca de 75 mil para a equipa sénior.

A equipa está nas meias-finais da Taça de Portugal, nas quais defrontará, em duas mãos, oAves, da I Liga.