Novidades no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Últimas movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Cinfães reforça baliza: De uma assentada, o Cinfães, líder da Série B do Campeonato de Portugal, concretizou as transferências dos guarda-redes Ricardo Neves e Nuno Rafael. O primeiro, 29 anos, deixou o Leiria com seis jogos efetuados esta temporada enquanto Nuno Rafael, 22 anos, era o titular do Anadia com 13 jogos realizados. Está, assim, colmatada a lesão grave do guardião Diego Silva.

Cesarense, mais um reforço: O extremo Valdinho é reforço do Cesarense. Formado no Freamunde, o ala tem, também, o currículo preenchido com experiências no Torre Moncorvo, Freamunde, Sertanense, Santa Clara, Aves, Gil Vicente, Oliveirense, Feirense, Vilafranquense e Libolo (Angola). Valdinho vai, assim, ajudar o Cesarense a tentar melhorar o terceiro lugar na Série B do Campeonato de Portugal.

Ex-Quarteirense no Olímpico do Montijo: Depois do regresso do central Raúl Rocha, o Olimpico do Montijo, da Série E do Campeonato de Portugal, contratou o médio Mezenga, ex-Quarteirense. O jogador, de origem cabo-verdiana, tem 27 anos e, entre outros, representou o Torreense, Operário e Nogueirense. Ambos os atletas são opção de David Martins para a receção de domingo Louletano.

Saída na Sanjoanense: O ponta de lança Vítor Andrade rescindiu contrato com a Sanjoanense, décima classificada da Série B do Campeonato de Portugal. Com três golos em 14 jogos, o atacante, 24 anos, contratado neste defeso ao Pedrouços, perdeu espaço com as chegadas de Tiago Borges e, mais recentemente, Bruno Silva e vai, assim, procurar mais minutos noutras paragens.

Guarda-redes e avançado no Coimbrões: O guarda-redes Armando é a mais recente aquisição do Coimbrões que, com 18 pontos, está em 11º lugar da Série B do Campeonato de Portugal. O brasileiro, 37 anos, deixou o Canelas, onde esta época somou, apenas, dois jogos, para fortalecer o plantel de José Bizarro. Além disso, Ahmed Mokhtar, avançado de 24 anos vindo do Leixões B, chega a título de empréstimo

Salgueiros anuncia médio: O Salgueiros oficializou a contratação do médio-defensivo Ricardo Bouças. Formado no Luciano Sousa, Vianense e Braga, Bouças passou, ainda, por Valenciano, Covilhã e Águias do Moradal, clube onde iniciou esta época e pelo qual participou em 13 jogos, com um golo marcado. O médio junta-se a Miguel Pedro e Dinis Lopes na lista de reforços de janeiro. De saída do clube portuense estão Pedro Santos, Milhazes, Zé Carlos, André Teixeira e Neta.