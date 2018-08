Novidades do mercado de transferências em 15 equipas do Campeonato de Portugal

Mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Sertanense

O Sertanense não faz por menos e tem dez reforços reforços: os guarda-redes Miguel Assunção (ex-Agueda), Daniel Carvalho (ex-AD Quinta do Conde) e Rafa Santos (ex-Oriental), os defesas Bruno Pereira (ex-Elétrico) e Tiago Correia (ex- 1º de dezembro), os médios Hugo Barbosa (ex-Atlético) e Tiago Baptista (ex- Coruchense) e os avançados Cláudio Silva, por empréstimo da UD Oliveirense, Luís Gaspar (ex- Brejo de Azeitão) e Pereirinha (ex- Nogueirense).

Peniche

Francisco Pacheco é a mais recente contratação do Peniche. O lateral-esquerdo, 18 anos, jogava no Leiria.

1º Dezembro

São quatro as novas contratações do plantel de Bruno Álvares. Eles são os defesas Lisandro Meneses (ex-Sp. Lourel), 22 anos, e Diogo Marques (ex-Estoril), 18 anos, o médio de 18 anos Fred Garcia (ex-Cova da Piedade) e o avançado Sèrge Brou (ex-Farense).

Alcains

O Alcains assegura mais três novos jogadores. Eles são o defesa Sunday, 22 anos (ex-Vila Real), o central Apollo Razack, 26 anos, (ex-Elétrico) e o médio Abudu, 23 anos, (ex-Guadalupe).

Mirandês

O guarda-redes Manu, 19anos, ex-Pedrouços, e o avançado Michel Camargos, ex-Almada, estão confirmados como jogadores do Mirandês.

Vilafranquense

São quatro os novos jogadores contratados pelo Vilafranquense para época 2018/19: Frederico Duarte, ex-Sacavenense, Paulo Lourenço, ex-Pêro Pinheiro, Wilson Januário, ex-Cova da Piedade, e Pedro Garcia, ex-Torcatense. Os ex-juniores Gerson, Bruno Cunha e Amoreirinha, vão também fazer parte do plantel.

Vilaverdense

Francisco Alves é o novo jogador do plantel do Vlaverdense. Afastado da competição há mais de uma época por uma grave lesão, o ex-junior tem esta época a possibilidade de iniciar a sua carreira no futebol sénior.

Pedras Salgadas

Ricardo Lousada, avançado de 21 anos, chega ao Juventude de Pedras Salgadas, proveniente do Paços de Ferreira B. Já o médio Zé Lopes, 26 anos, renovou por mais uma época.

Gafanha

Depois de na véspera ter oficializado três reforços, o Gafanha tem mais meia dúzia de caras novas. A defesa recebeu Simão Fernandes (ex- Tondela), o australiano Gavin Niese (ex-Trofense), e Rui Gomes (ex- Cinfães) reforçam o meio campo, enquanto o ataque recebeu João Miranda (ex- júnior do Mondinense), Rúben Filipe (ex-Trofense), de 20 anos, e, por empréstimo do Sporting, o ponta de lança Bruno Fernandes.

Cinfães

O lateral-esquerdo/defesa-central Laércio reforça o Cinfães depois de na temporada passada ter erpresentado o União da Madeira.

Oriental

O defesa central Sérgio Oulu, 25 anos, ex-Mafra por empréstimo do Belenenses, é reforço do Oriental.

Mêda

O Mêda contratou o central Alex, 21 anos, proveniente do Canas de Senhorim.

Felgueiras

Tiago Graça é a nova opção do plantel de Ricardo Sousa. O defesa-central, 26 anos, fez formação no Rio Ave, e na temporada passada alinhou pelo Gondomar.

Sanjoanense

O defesa esquerdo Cauê, 24 anos, regressa à Sanjoanense, depois de ter vestido a camisola do Cesarense na temporada passada.

Moura

O Moura anunciou o novo avançado, Dudu, de 25 anos. O jogador brasileiro é ex-Sp. Viana, e esta será a sua segunda passagem pelo futebol português.