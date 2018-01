Novidades do dia no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Movimentações em diversas equipas do Campeonato de Portugal

Benfica e Castelo Branco reforça meio-campo: O Benfica e Castelo Branco, vice-líder da Série C do Campeonato de Portugal, garantiu a contratação do médio Francisco Caetano, que deixou os juniores do Feirense para ingressar nos albicastrenses. O jogador, 19 anos, vai cumprir a primeira experiência como sénior depois de, para além de ter representado o emblema da Feira, ter passado pelas escolas de FC Porto e Oliveirense.

Defesa chega ao Merelinense: O lateral-esquerdo Lucas Leite é reforço do Merelinense, da Série A do Campeonato de Portugal. O jovem, 19 anos, estava a demonstrar talento no Lusitano de Vila Real de Santo António onde, até ao momento, levava 19 jogos efetuados esta temporada. Formado no Braga e Palmeiras, Lucas Leite volta, assim, a um clube do distrito de Braga.

Ataque reforçado no Mafra: O Mafra, que segue em segundo lugar na Série D do Campeonato de Portugal, assegurou a entrada do avançado Ricardo Rodrigues. O jogador, 22 anos, tinha iniciado a época no Canelas, por empréstimo do Aves e chegou a estar em cima da mesa uma mudança para o St. Polten, emblema austríaco com o qual os avenses formaram uma parceria. No entanto, o jogador, que nos gaienses marcou quatro golos em 15 jogos, vai prosseguir a carreira no emblema do distrito de Lisboa, apostado em voltar à II Liga. Além disso, o Mafra oficializou, tal como O JOGO avançara, as contratações de Alexandre Hans e Sérgio Oulu.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Troca Sanjoanense pelo Esmoriz: A Sanjoanense continua a reformular o plantel e libertou o defesa-central Edward Abubu, que mudou-se para o Esmoriz, da Divisão de Elite da AF Aveiro. O nigeriano, 19 anos, tinha assinado pelo emblema da Série B do Campeonato de Portugal no último defeso, vindo das escolas do Feirense, mas não somou qualquer minuto no conjunto orientado por Fernando Pereira.