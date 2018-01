Muitas movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Uma lista de movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Três reforços no Sporting Ideal: O Sporting Ideal, 13º classificado da Série E do Campeonato de Portugal, reforçou o plantel da equipa sénior profissional com um guarda-redes e dois avançados. O senegalês Mamadou Ba, de 32 anos e que nas últimas três épocas esteve ao serviço do Boavista, reforça a baliza dos açorianos até ao final da época. Para o ataque a direção dos "leões" da cidade açoriana da Ribeira Grande recrutaram o avançado brasileiro de 30 anos Eliel (ex-Cesarense) e o cabo-verdiano de 27 anos Ivan Reis (ex-Mortágua).

Central no Pinhalnovense: O defesa-central Kevin Medina é reforço do Pinhalnovense, que está em quatro na Série E do Campeonato de Portugal. Na quarta época em Portugal, o colombiano já passou por Naval, Moura e, nesta época alinhou pelo Sintrense.



Mortágua contrata avançado: O avançado Pedro Banana é a mais recente cara nova do Mortágua, da Série C do Cameponato de Portugal. O jogador, 24 anos, alinhou até meio da época no Cesarense sendo que, no emblema do distrito de Viseu, vai lutar por um lugar no ataque com, entre outros, Zé Francisco que foi seu companheiro de equipa na última época.



Um regresso no Atlético Arcos: Jake Barros está de regresso ao Atlético de Arcos, da Série A do Campeonato de Portugal. O norte-americano, de 21 anos, estava emprestado à equipa B do Rio Ave mas teve ordens para regressar ao clube orientado por Fernando Rego. Jake Barros reforça as pretensões dos minhotos que lutam na luta pela permanência.



Lateral reforça Elétrico: O Elétrico assegurou a contratação do lateral-esquerdo Bruno Pereira, jogador de 19 anos que iniciou a temporada no Académico de Viseu, tendo saindo ainda na pré-epoca. O atleta pode fazer qualquer posição na ala esquerda e é mais uma opção de jogo para o emblema de Ponte de Sôr, que de momento é 14º classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

Chaves empresta ao Montalegre: O Chaves emprestou o guarda-redes Márcio Rosa ao Montalegre até ao final da época. O cabo-verdiano, 20 anos, volta aos transmontanos depois de, na época passada, ter feito 25 jogos e fortalece as opções do treinador José Viage na Série A do Campeonato de Portugal.

BC Branco oficializa guarda-redes: O Benfica e Castelo Branco oficializou a contratação do guarda-redes Filipe Dinis, jogador de 19 anos que deixou o Salgueiros para assinar pelo segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal.

Ucraniano na Sanjoanense: A Sanjoanense garantiu a entrada do defesa Andriy Nesterenko. O ucraniano, 21 anos, chegou a Portugal esta época proveniente do Dínamo Kiev, tendo sido utilizado em cinco jogos nos minhotos. Andriy junta-se a Tiago Borges, Bruno Silva, Pedro Santos, Serginho e Mailó na lista de caras novas, deste mês de janeiro, do treinador Fernando Pereira.

Colombiano no Salgueiros: O lateral-esquerdo Edwin Banguera é reforço do Salgueiros, da Série B do Campeonato de Portugal. O colombiano, 19 anos, vai ter a primeira experiência fora do seu país, tendo sido contratado pelos portuenses ao América de Cali. Banguera fortalece, assim, as opções do treinador João Crespo na luta pela permanência na Série B do Campeonato de Portugal.