Mosteirô-Cucujães interrompido: "O nosso Pedrógão é hoje"

Chamas passaram por Arouca e afetaram o ACRD Mosteirô - AC Cucujães (1-1), da quinta jornada da 1.ª Divisão distrital de Aveiro.

As chamas passaram por Arouca e afetaram o ACRD Mosteirô - AC Cucujães (1-1), da quinta jornada da 1.ª Divisão distrital de Aveiro. Com as chamas por perto, o estádio foi evacuado, o jogo terminou aos 88 minutos, cerca de uma centena de adeptos escaparam ilesos, mas a proximidade com as bombas de combustível fez temer o pior.

Quando o árbitro Flávio Jesus chegou ao recinto, que no mês passado acolheu a seleção feminina da Finlândia, em S. Miguel do Mato (Arouca), "estava tudo normal, só havia muito fumo", embora reconheça que se notaram dificuldades em respirar em alguns momentos do jogo. "Não interrompi mais cedo porque todos queriam continuar", vinca Flávio Jesus.

"O fogo estava muito longe. Só havia muito fumo, o jogo podia-se fazer", concorda António Matos, treinador da equipa da casa, que ainda esta segunda-feira sente ardor nos olhos pelo fumo a que estiveram sujeitos.

A meio da segunda parte, sensivelmente, ouviu-se, no estádio, um apelo para as pessoas do lugar de Mosteirô regressassem a suas casas. "Devíamos ter terminado o jogo nesse momento. Aliás, se calhar devíamos ter terminado ao intervalo, mas agora é fácil falar", conta António Matos.

Aos 88 minutos, quando a equipa de arbitragem se preparava para mostrar os 7 minutos de compensação, a G.N.R. Deu instruções para terminar o desafio e evacuar o estádio. Flávio Jesus deu o jogo por terminado.

"Disseram-me: vai tirar o teu carro que o fogo está a chegar às bombas. Vi as chamas mesmo perto das casas e pensei: o nosso Pedrógão é hoje! Estava tudo apavorado, até porque não víamos bombeiros. A G.N.R. Certificou-se que ninguém estava no estádio e depois cortou o trânsito", conta o treinador.

Ladeado por uma fábrica, uma oficina automóvel e um posto de combustível, nada de grave aconteceu, mas a evacuação foi no momento certo porque o estádio acabou por ser afetado com uma baliza e a vedação exterior a sofrer com a força do fogo.

"Saímos todos, nem banho tomamos. Houve algum pânico, como é normal. No final já toda a gente fugia. Foi a primeira vez que isto me aconteceu", diz o árbitro, natural de Castelo de Paiva que, após chegar a casa, ainda com as chuteiras calçadas, teve de enfrentar o mesmo fogo, que galgou fronteiras e se estendeu também a este concelho.