Montijo e Peniche perdem o jogo e o treinador

Os dois clubes do Campeonato de Portugal ficaram sem treinador após a quinta jornada.

David Martins já não é treinador do Montijo. O presidente do clube, João Monteiro, explicou a situação. ""No final do jogo, David Martins informou que ia embora, que era uma decisão irreversível. Agora o futuro passa pelo investidor indicar a nova equipa técnica do Olimpico do Montijo. São eles que estão a gerir o futebol desde fevereiro até à constituição da SAD, são eles que vão escolher o treinador. Está agendada para esta semana a formalização da SAD", explicou.

O treinador adjunto Pedro Messias assegura os treinos até à entrada de nova equipa técnica. O Montijo foi derrotado em casa pelo Olhanense, por 2-1, na quinta jornada do campeonato. Ocupa o quarto lugar na Série D do Campeonato de Portugal.

O Peniche, da Série C, também ficou sem treinador. Vitor Martins deixou o comando ténico ao fim de 22 meses a orientar o clube e depois de ter subido o Peniche ao Campeonato de Portugal, os resultados ditaram a saída. Um ponto somado em cinco jogador ditou o desfecho. ""Vitor Martins decidiu sair, vamos durante a semana escolher a nova equipa ténica. Existiram algumas aproximações de treinadores, nada está decidido. No domingo recebemos a AD Nogueirense, esperamos nos próximos dias indicar o novo treinador. Temos o plantel definido, podem ser feitos ajustamentos de acordo com modelo de jogo da nova equipa tenica", afirmou o presidente João Viola.

Durante a semana os treinos são orientados pelo Prof. Marco Cerveira