Mercado no Campeonato de Portugal não pára e Talisca tem um novo companheiro

Confira as últimas movimentações das equipas que disputam o Campeonato de Portugal.

Oliveira do Hospital: Marco Vieira entra e dois saem

Marco Vieira é reforço do Oliveira do Hospital, da Série C do Campeonato de Portugal. O central, de 20 anos, repartiu a formação por Porto D"Ave, Os Sandinenses e V. Guimarães e deixou o Vieira para se juntar à formação do distrito de Coimbra. Noutro contexto, o defesa Romário e o avançado David Almeida saíram para Lourosa e Mortágua, respetivamente.

Maria da Fonte recebe reforço para a defesa

O Maria da Fonte, da Série A do Campeonato de Portugal, assegurou a entrada do defesa-central Daniel Alves (ex- São Martinho). O jogador, de 24 anos, nasceu no Brasil e chegou a Portugal na temporada anterior pra ingressar no Tirsense, onde marcou um golo em 25 jogos. Daniel Alves iniciou esta época no São Martinho e havia marcado dois golos em 13 partidas.

AD Oliveirense recruta no Sertanense

Filipe Mello ex-Sertanense está confirmado na AD Oliveirense, da Série A. O médio brasileiro de 25 anos, já passou, entre outros, pelo Gouveia.

Miolo do Real com novidades

O Real, da Série C do CdP, oficializou esta quinta-feira a contratação do médio Alexandre Sousa, jogador de 20 anos que alinhava no 1º de dezembro.

BC Branco contrata nos distritais

Abdel Hbouch, extremo francês de 20 anos, reforçou o Benfica e Castelo Branco. O jogador é proveniente do Pombal, do distrital de Leiria, teve a sua estreia como sénior na época 2017/18 ao serviço do Alcanenense.

Armacenenses reforça-se no vizinho

Ailton Tavares, ex-Olhanense, é mais uma entrada na equipa de Armação de Pêra, 11º classificado da Série D. Com 26 anos, o médio procura ganhar tempo e ritmo de jogo, já que no Olhanense foi pouco utilizado, tendo feito somente dois jogos.

União da Madeira: saída de central já foi colmatada

Com a saída do defesa central Tony Correia para o Praiense, o União da Madeira contratou Cléber Prado, ex- Al Nahda, Omã, até final da época. Formado no Palmeiras, o jogador integrou em 2015/2016 o Vitória de Setúbal e, nessa época foi emprestado ao Trofense, sendo que em 2017/2018 jogou no Espinho.

De Gondomar para o vice-campeão da China

Dinghao Yan, médio chinês que jogava no Gondomar e que passou pelas escolas do FC Porto, transferiu-se para o Guanghzou Evergrande, vice-campeão da China e equipa onde pontifica, entre outros, Anderson Talisca.