Mercado não pára no Campeonato de Portugal: empréstimos, contratações e até um norte-americano

A.T./ A.M./ C.E./ E.C/ J.M.

Novidades no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Operário Lagoa recebe defesa-central: O defesa central Digas, ex-Montalegre, é reforço do Operário Lagoa, Série E do Campeonato de Portugal. Natural de Guimarães, clube no qual fez a formação, o atleta passou ainda pelo Aves, Lousada, Fafe, Amarante, Benfica Castelo Branco e Montalegre.

Freamunde Helton com mais um reforço: O médio Tomás Oliveira é a mais recente cara nova ao dispor de Helton, treinador do Freamunde, da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, 19 anos, deixou o Montalegre para assinar pelos capões.

Um norte-americano e um francês certos no Minas de Argozelo: O Minas de Argozelo que disputa a série A do CdP, reforçou o ataque com a entrada de dois novos jogadores. O avançado norte-americano Vítor Parra, de 24 anos, ex-San Jose e o jovem francês de 19 anos Brian Miguel, que chegou por empréstimo do São Martinho, são as caras novas ao dispor do técnico António Forneiro.

Farense recebe do Aves e contrata ao Sacavenense: Depois da contratação de Delmiro Nascimento na passada semana, o Farense, atual líder do Campeonato de Portugal Série E, contratou Nuno Borges, ex-Sacavenense natural de Cabo Verde, tem 29 anos e joga na posição de médio. Para além disso, os algarvios também receberam, por empréstimo do Aves, o médio Pedró que, sem espaço na equipa de José Mota, renovou por uma temporada e foi cedido ao conjunto orientado por Rui Duarte.

Baliza do Canelas com mais uma opção: O guarda-redes Marco Pinto foi emprestado pelo Aves ao Canelas, da Série B do Campeonato de Portugal. Sem espaço nos avenses, depois de ter passado a ser quarta opção com a chegada de Artur Moraes, Marco Pinto ruma aos gaienses e poderá estrear-se no domingo, na receção à Sanjoanense.