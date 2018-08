Mercado do Campeonato de Portugal segue muito movimentado

Lista de movimentações do mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Moura contrata no Gil Vicente

O Moura, da Série D do Campeonato de Portugal, tem uma nova aquisição. Miguel Abreu, médio defensivo, 24 anos, ex-Gil Vicente, regressa ao clube onde já esteve na época 2015/16. O trinco conta ainda no seu currículo com passagens pelo Armacenenses, Amora FC, Arrentela e Paio Pires, sendo que fez a formação nos dois últimos. O jogador já está às ordens de Rui Maside.

Gafanha contrata três jogadores

O Gafanha, da Série B do CdP, confirmou ontem três caras novas no plantel. O lateral-esquerdo Evandro (ex-Felgueiras), o extremo Djô Djô (ex-Oleiros) e ainda o extremo Aldair Neto, ex-Marítimo B, que na época passada alinhou em 28 jogos e apontou um golo. Os três reforços já se juntaram aos novos companheiros, na preparação da receção ao Paredes, no domingo.

Anadia acrescenta experiência à defesa

Káká,37 anos, ex-Varzim é reforço do Anadia, da Série C do Campeonato de Portugal. O experiente central passou ainda pelo Tondela, Apoel, Corunha, Videoton, Omonia, Graba, Herta e Académica. O central brasileiro Alexandre Pereira, 21 anos, ex-Leiria, é outra entrada no plantel de Nuno Pedro, que recebe o Loures no domingo no arranque do CdP.

Famalicão empresta à AD Oliveirense

O guarda-redes Nuno Castro rescindiu ontem com o Famalicão e assinou pela AD Oliveirense, da Série A do Campeonato de Portugal. O jogador, 23 anos, estava tapado no plantel por Rafael Defendi, Ricardo Fernandes e Gabriel e já na temporada passada tinha sido cedido ao Ninense. Aliás, o guardião nunca chegou a fazer um jogo ao serviço dos minhotos.