Mercado do Campeonato de Portugal: Espinho e Leça reforçam-se no Leixões

Lista de movimentações do mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Cesarense reforça-se com brasileiros

Depois de ter asssegurado, junto do Sporting, o empréstimo de Edu Pinheiro, o Cesarense, da Série B do Campeonato de Portugal assegurou as contratações do extremo Marlon e do avançado Gilson. O primeiro, brasileiro de 22 anos, foi contratado ao Estrela do Norte (Brasil), enquanto Gilson, brasileiro de 23 anos, tinha assinado pelo Leixões e mas foi, entretanto, dispensado.

Ex- Leixões na baliza do Espinho

Rui Nibra, guarda-redes que tinha sido contratado este defeso pelo Leixões, mas que rescindiu contrato com os matosinhenses na semana passada, é a mais recente cara nova do Espinho, da Série B do Campeonato de Portugal. O guardião, 27 anos, tinha feito 27 jogos no Fafe na época anterior e já passou, entre outros, por Chaves e Benfica de Macau.

Moura: Simão Júnior reforça a defesa

O Moura, da Série D do Campeonato de Portugal, garantiu a contratação do defesa-central/médio-defensivo Simão Júnior. O jogador, 19 anos, já passou por Atlético do Cacém e Linda-a-Velha tendo-se transferido para os juniores do Aves em 2016/17. Na temporada passada, o Simão Júnior representou a equipa B dos transmontanos e muda-se, agora, para o emblema alentejano treinado por Rui Maside.

Gondomar: Central Zé Pedro oficializado

Zé Pedro é a mais recente aquisição do Gondomar, que prepara a Série B do Campeonato de Portugal. O defesa-central, 27 anos, formado no FC Porto e Leixões, clube que também representou enquanto sénior, representou o Famalicão na temporada passada, depois de ter sido contratado ao Covilhã, tendo marcado um golo em 25 jogos disputados pelo conjunto minhoto.

Limianos renova e contrata

O Limianos oficializou a renovação de contrato com o médio Luan Sérgio. O brasileiro, 23 anos, vai cumprir a terceira temporada consecutiva em Ponte de Lima depois de, em 2016/17, ter chegado aos minhotos proveniente do Bangu (Brasil). Luan foi determinante na campanha do Limianos na época anterior, que culminou com o título da I Divisão da AF Viana do Castelo, ao apontar onze golos em 27 jogos. Além disso, o conjunto de Ponte de Lima contratou Iano, avançado de 19 anos vindo do Sport Bissau e Benfica, da Guiné-Bissau.

Águeda garante dois regressos

O Águeda, da Série B do Campeonato de Portugal, assegurou os regressos do lateral-esquerdo Renan Pinto, 26 anos, vindo do Fátima e que esteve na Bairrada em 2016/17 e do médio Daniel Pires, jogador que fez toda a formação nos bairradinos.

Oleiros: Defesa recebe reforços

O defesa/médio-defensivo e o lateral-Charles Monteiro fortalecem o plantel de Natan Costa no ataque à Série C do Campeonato de Portugal.

Leça: Miguel Ângelo a caminho

O extremo Miguel Ângelo rescindiu contrato com o Leixões e vai ser reforço do Leça, da Série B do CdP. O jogador, 23 anos, estava nos matosinhenses desde 2012/13, clube onde completou a formação, mas esteve durante a segunda metade da época anterior a rodar no Freamunde.

Taipas fortalece o miolo

João Pedro Campelos, mais conhecido como Jota, médio de 23 anos, é a mais recente contratação dos Caçadores das Taipas, que disputarão a Série A do Campeonato de Portugal. Jota é proveniente do Lusitano de Vildemoinhos onde fez 21 jogos na época anterior.