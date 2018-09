Mercado de transferências sem parar no Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Pedras Rubras promove regresso a Portugal

Augusto Neto está de volta a Portugal para ser reforço do Pedras Rubras. Depois de, na época passada, o avançado brasileiro ter representado o Canelas, clube no qual fez três golos em 17 jogos, o jogador, 22 anos, deixa os Sub-23 do Vitória para fortalecer o plantel orientado por António Pedro que defronta, no domingo, o Espinho, na quinta jornada da Série B do Campeonato de Portugal.

União da Madeira garante polivalente

O defesa-central/médio-defensivo Tony Correia foi ontem oficializado como reforço do União da Madeira, da Série B do Campeonato de Portugal. O cabo-verdiano, 29 anos, estava sem clube depois de ter passado as últimas três temporadas no Leiria. Formado no Boavista da Praia, de Cabo-Verde, Tony Correia já passou por Vieira, Vilaverdense e Mirandela.

Montalegre reforça defesa com ex-Santa Clara

Vítor Alves é a mais recente contratação do Montalegre, clube que disputa a Série A do Campeonato de Portugal. O lateral-direito, que também pode atuar no eixo da defesa, fez 38 jogos, e marcou um golo, na campanha de subida da temporada passada do Santa Clara. Vítor Alves fez parte da formação no FC Porto e também já passou por, entre outros, Aves, Tondela, Naval e Beira-Mar.

Coimbrões tem um problema com egípcio

Apesar de já ter sido atleta do clube na época passada, o avançado do Egito Ahmed Mokhtar de 25 anos, continua retido no seu país. Mokhtar ainda não conseguiu autorização para abandonar o país e como tal está retido no Cairo.

Lateral do Oleiros abandona o clube

O lateral direito André Lourenço, abandonou o clube para optar por nova via profissional. O atleta também praticava futebol de praia e assim vai ter mais tempo para se dedicar a esta modalidade. Ibrahim, avançado de 26 anos que veio do Marítimo, teve uma lesão grave no joelho e vai ter que se sujeitar a uma intervenção cirúrgica, ficando vários meses afastado dos relvados.