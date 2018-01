Mercado de transferências não pára no Campeonato de Portugal

Contratações a marcar mais um dia no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Avançado no Pedras Rubras: Depois de ter rescindido com a Sanjoanense, o avançado Vítor Andrade é reforço do Pedras Rubras, da Série B do Campeonato de Portugal. O atacante, 24 anos, tinha chegado aos alvinegros, no último defeso, proveniente do Pedrouços, mas deixou o emblema de São João da Madeira ao fim de 14 jogos, nos quais marcou três golos.

Marinhense contrata guarda-redes: O guarda-redes Gonçalo Carmelo reforçou a baliza do Marinhense, nono classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Formado no Amora, Foot 21, Benfica, Odivelas, Belenenses, Almada, V. Setúbal, Loures e Real, o jogador, 20 anos, representou, enquanto sénior, o Fornos de Algodres e o Oliveira do Hospital, clube onde iniciou a época.

Torcatense aposta no ataque: O Torcatense assegurou a contratação do avançado Mattheus Campos, jogador de 21 anos que salta diretamente da Divisão de Elite da AF Porto, escalão no qual estava ao serviço do Vilarinho, para a Série A do Campeonato de Portugal. O brasileiro representou, nas últimas duas temporadas, o Serzedelo e passou pelas camadas jovens do Moreirense.

Trofense recebe três reforços: O Trofense, apostado em garantir a permanência na Série B do Campeonato de Portugal, fechou as contratações de Paulo Jorge, Pedro Matos e João Pedro. Paulo Jorge, médio de 25 anos, foi contratado ao Gaz Metan (Roménia), enquanto Pedro Matos, avançado de 20 anos, regressa ao emblema da Trofa, deixando o Braga B onde, esta época, não foi utilizado. Já João Pedro, atacante de 21 anos, foi contratado ao Gil Vicente.